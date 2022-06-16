Байден выразил недовольство госдепом и Пентагоном за их слова поддержки Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 16 июня, выразил недовольство словами публичной поддержки Киева, которые высказали госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, – сообщает NBC News.

Как сообщает телеканал, Байден попросил своих подчиненных не заходить слишком далеко в риторике о поддержке Украины, чтобы не порождать «нереалистичных ожиданий и не провоцировать Россию».

«Американский лидер попросил чиновников смягчить риторику», – сообщил в четверг NBC со ссылкой на источники.

Телеканал со ссылкой на одного из сотрудников администрации сообщает, что «Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины. Ему не нравилась эта риторика. При этом и госсекретарь и шеф Пентагона настаивали на том, что их высказывания были неправильно истолкованы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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