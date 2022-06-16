Макрон заявил, что Франция и Германия не будут вместо Украины вести переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своего визита в Киев на пресс-конференции заявил, что ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях Елисейского дворца.

Президент Пятой республики на пресс-конференции в Киеве сказал: «Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров. Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией. Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины».

Также Макрон в Киеве пообещал, что Европа будет поддерживать Украину «пока она не победит» и заверил, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта, – сообщает агентство Рейтер.

Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.

Киев, Иван Бабурин

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