Путин заявил о необходимости стратегического подхода к развитию отечественного автопрома

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг, 16 июня, заявил, что в стране необходимо создать стратегические подходы к развитию автопрома, – сообщают СМИ.

На совещании Путин сказал: «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома. Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику».

Также российский лидер поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.

«Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России. Это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», – сказал президент России.

Также Владимир Путин заявил, что российский автопром «должен обеспечивать потребности граждан в качественных и доступных для населения автомобилях».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»