Российский Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила Великобританию за персональные санкции

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в четверг, 16 июня, выразила благодарность властям Великобритания за включение ее в санкционный список, – сообщает РИА Новости.

В комментарии Львовой-Беловой говорится: «Спасибо британцам за то внимание, которое они привлекли к нашей миссии помощи детям на Донбассе. Мы в России дружим семьями, организациями, теперь будем дружить и санкционными списками. Гуманитарная миссия продолжится, и каждый может стать ее участником. Единомышленники, присоединяйтесь!»

Напомним, что ранее Великобритания внесла в санкционные списки уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову «за насильственное перемещение и усыновление украинских детей».

Москва, Иван Бабурин

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