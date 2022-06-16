Лавров: НАТО – это угроза

Министр иностранных дел России на полях Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня заявил, что НАТО является угрозой безопасности России, – сообщает британский телеканал BBC.

В интервью телеканалу Лавров сказал: «Считаю, что НАТО – это угроза. Нам говорят, чтобы мы не волновались, вступление Украины в НАТО не будет создавать угрозы для Российской Федерации. При всём уважении к нашим коллегам из Североатлантического альянса, Россия имеет право сама решать, что является для нее угрозой её безопасности, а что нет».

Отвечая на вопрос журналиста BBC о начале специальной военной операции на Украине, российский министр сказал: «Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим».

«Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно также как они это делали в 2014 г., когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек», – заявил представителю государственного британского телеканала глава внешнеполитического ведомства России.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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