Минобороны РФ: Киев пресекает попытки мирных граждан выехать из подконтрольных ему территорий

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 16 июня, сообщил, что киевские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины».

Также представитель минобороны рассказал, что на блокпостах в городах Днепр и Запорожье боевиками националистических батальонов организованы тотальные проверки мирного населения.

«Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима (наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы), неонацисты подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства. Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки. Украинские власти своими действиями в очередной раз подтверждают, что для них Мирные жители, имеющие альтернативную точку зрения на происходящее в стране, как и население востока Украины, являются «людьми второго сорта», – заявил начальник НЦУО РФ.

Москва, Иван Бабурин

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