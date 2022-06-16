Минобороны РФ: Украина сняла в Одессе постановочное видео с целью обвинить Россию

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 16 июня, сообщил, что Украина в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил следующее: «11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными Силами. В качестве актеров в ней (инсценировке), участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами «крови». Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками «Больницу бомбят, спасайтесь!»

По словам Мизинцева, полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны.

«Украинские власти планируют распространить съемку в западных СМИ и Сети. Киевский режим продолжает осуществлять провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в военных преступлениях и дискредитировать их перед мировой общественностью», – сказал представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»