Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, планирует дать рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии, – сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет: «Это – символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз. Однако ЕК озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции».

Сообщается, также, что позиция ЕК не означает, что все эти страны действительно получат статус кандидатов на вступление в ЕС. Данный вопрос в июне будут решать на саммите лидеры стран Евросоюза.

При этом, следует отметить, что в четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС уже завтра, даже если ей предоставят статус кандидата.

В интервью телеканалу TF1Макрон сказал: «Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займет время. Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата – это уже сигнал надежды».

Брюссель, Иван Бабурин

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