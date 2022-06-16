Медведев: Всем чиновникам – только «Лады»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале вечером в четверг, 16 июня прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, которое он сделал на ПМЭФ о том, что «можно пересадить чиновников на «Лады».

В своем телеграм-канале Медведев написал «про «Лады» и намерение пересадить на них чиновников»

«Первая моя машина была белая «семёрка» жигулей («Лада-2107»). Прикупил я её новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000 (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас «Лада» стала подороже, но и доллар уже не тот. Потом продал раза в три дешевле. Каково же было моё удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания, мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 000. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца», – так рассказал о своем опыте владения «Ладой» зампред Совбеза и резюмировал: «Мораль: всем чиновникам – ТОЛЬКО «ЛАДЫ».

Напомним, что в четверг, 16 июня, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался у Силуанова, готово ли государство принимать риски по реализации отечественных товаров и покупать их, если они откажутся невостребованными.

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады», – ответил глава минфина.

Москва, Иван Бабурин

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