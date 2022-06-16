В Кремле рассказали, о чем будет говорить президент в своем выступлении на ПМЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг, 16 июня, сообщил, что Владимир Путин в пятницу, 17 июня, в своем выступлении на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу.

Юрий Ушаков сказал, что «предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство – о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях».

«Президент поделится своей оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка. Значительную часть своего выступления Путин посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией по обеспечению экономического развития страны, по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей», – сообщил помощник российского президента.

Юрий Ушаков также рассказал, что Путин «на полях» ПМЭФ также проведет встречи с президентами Казахстана Токаевым и Армении Хачатуряном, а также с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

«После двусторонних контактов, вечером в пятницу, президент проведет традиционную встречу с руководителями российских СМИ и российскими военкоррами, освещающими, в том числе события на Украине», – сказал помощник президента России. Ушакова,

Москва, Иван Бабурин

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