США хочет давить на Москву, но чтобы другие при этом не ощущали последствий санкций

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в четверг, 16 июня, заявил, что администрация Соединенных Штатов стремится к тому, чтобы антироссийские санкции были как можно более болезненными для Москвы, но при этом их воздействие не должно ощущаться за пределами России, – сообщает ТАСС.

Руководитель пресс-службы госдепа сказал журналистам: «Наша цель состоит в том, чтобы сделать финансовые санкции, экспортные ограничения, другие соответствующие меры как можно более болезненными для Кремля, для ключевых лиц, которые принимают решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы сократить издержки не только для США, но и для других стран, для людей по всему миру».

Далее, комментируя сообщения СМИ о том, что некоторые американские должностные лица начали сомневаться в эффективности ограничительных мер против России, Прайс заявил: «Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии. Стратегия предполагает не только финансовые санкции, но и экспортные ограничения, которые в краткосрочной перспективе, и еще более в долгосрочной перспективе, лишат Россию того, в чем нуждается ее индустриальная база, технологическая база, оборонный комплекс, а также другие важнейшие и стратегические сектора».

Вашингтон, Иван Бабурин

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