Си Цзиньпин заявил о высокой стрессоустойчивости китайско-российского сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, – сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении председатель КНР сказал: «Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65 миллиардов 800 миллионов долларов США. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества».

Также Си Цзиньпин заявил, что в современных реалиях «следует усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов, отказываться от практики разъединения и срыва поставок, от односторонних санкций и максимального давления, устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальных производственных цепочек, сообща справиться с обостряющимися продовольственным и энергетическим кризисами в интересах восстановления мировой экономики».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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