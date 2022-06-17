Байден обвинил Россию в глобальном энергетическом кризисе

Президент США Джо Байден на Форуме крупнейших экономик по климату и энергетике (MEF) в пятницу, 17 июня, заявил, что российское вторжение в Украину продемонстрировало важность возобновляемых источников энергии для национальной безопасности, а также для борьбы с климатическим кризисом, – сообщает агентство AFP.

На открытии форума MEF Байден сказал: «Неспровоцированное нападение России на соседнюю Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис и еще более ясно показало необходимость достижения долгосрочной надежной энергетической безопасности».

В свою очередь, представитель американской администрации на кануне проведения Форума сообщил, что форум MEF «является частью усилий президента Байдена, направленных на то, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для преодоления глобального климатического кризиса, а также попыткой срочно отреагировать на рост цен, усугубленный спецоперацией России на Украине, и поставить Соединенные Штаты и их союзников на путь устойчивого развития энергетической и продовольственной безопасности».

Как отмечают СМИ со ссылкой на сообщение Белого дома, на форуме MEF «Китай представлен только своим посланником по климату, а не его председателем Си Цзиньпином».

«Еще один крупный источник выбросов парниковых газов, Индия, не вошла в официальный список участников, – сообщает агентство AFP.

Вашингтон, Иван Бабурин

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