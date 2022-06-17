Казахстан, скорее всего, не признает Донецкие республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что Казахстан скорее всего не признает такие «квазигосударственные территории, как Луганск и Донецк», – сообщают СМИ.

Токаев, отвечая на предложение модератора мероприятия Маргариты Симоньян, высказать мнение о российской военной операции на Украине, заявил следующее: «Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос. По этой причине не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».

Также президент Казахстана заявил, что в «уставе ООН есть противоречие: с одной стороны, декларируется право народов на самоопределение, с другой – сказано, что территориальная целостность государств неприкосновенна».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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