Великобритания предложила готовить до 30 тысяч украинских военных в год

Премьер-министр Великобритания Борис Джонсон во время визита в Киев в пятницу, 17 июня, выступил с предложением готовить до 30 тысяч украинских военных в год, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьер-министра.

На сайте главы британского кабмина говорится: «Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней».

Также, сообщается, что Джонсон в ходе визита в Киев заявил, что «переговоры о будущем Украины могут начаться только когда там не будет российских войск».

«Тогда же Киеву предоставят гарантии безопасности», – заявил британский премьер.

Лондон, Иван Бабурин

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