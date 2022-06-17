Великобритания предложила готовить до 30 тысяч украинских военных в год

Премьер-министр Великобритания Борис Джонсон во время визита в Киев в пятницу, 17 июня, выступил с предложением готовить до 30 тысяч украинских военных в год, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьер-министра.
На сайте главы британского кабмина говорится: «Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней».
Также, сообщается, что Джонсон в ходе визита в Киев заявил, что «переговоры о будущем Украины могут начаться только когда там не будет российских войск».
«Тогда же Киеву предоставят гарантии безопасности», – заявил британский премьер.
Лондон, Иван Бабурин
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