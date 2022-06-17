Путин считает, что американцы заставят свои элиты реагировать на проблемы

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что американский народ заставит свои элиты реагировать на проблемы.

Отвечая на вопрос о прогнозах – как долго выдержит экономика запада энергетический и продовольственный кризис Российский президент сказал, что это исходит от политических элит, но американский народ может заставить элиту исправить ситуацию.

«Уважаю американский народ, считаю, что он заставит свои элиты реагировать на проблемы», – сказал Путин.

«Политическая элита США на всех смотрит свысока, но это не исключает то, что Америка великая держава. Это заслуживает уважение. Это страна с большим будущим. Но внутренние проблемы и ошибки правящих элит приводят к нарастающим проблемам в экономической сфере. Откуда взялись цены на энергетику? Мы что ли их подняли? Рынок поднимает. А кто главный на рынке? Они. В газовой сфере то же самое», – сказал Владимир Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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