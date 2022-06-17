Экс-кандидат в президенты Франции пообещал «натурализовать» Ассанжа

Французский политик лидер Insoumis и экс-кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон на пресс-конференции в пятницу, 17 июня, заявил, если его назначат премьер-министром, то сделает все, чтобы Джулиан Ассанж «стал натурализованным французом», – сообщает Le Figaro

Меланшон заявил журналистам, что хочет, чтобы Ассанж «был натурализован, эвакуирован и награжден».

«Если я стану премьер-министром в понедельник, Джулиан Ассанж будет натурализован французом, и мы попросим его эвакуироваться в нашу страну», – сказал экс-кандидат в президенты Франции.

Также Меланшон заявил, что Джулиан Ассанж достоин награды.

Ранее сегодня, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. По этому случаю WikiLeaks распространила заявление, в котором говорится: «Это черный день для свободы прессы и британской демократии».

Париж, Иван Бабурин

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