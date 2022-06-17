Из-за действий правительства Джонсона между Лондоном и Брюсселем назревает скандал

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что между Британией и ЕС назревает крупный скандал из-за действий правительства Бориса Джонсона, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Чижов сказал: «Сейчас назревает крупный скандал между ЕС и Великобританией в связи с реальными действиями правительства Джонсона, которое внесло в Палату общин законопроект о пересмотре в одностороннем порядке известного североирландского протокола, который они несколько лет вымучивали и наконец, компромиссный вариант подписали».

«Сейчас англичане хотят это дело пересмотреть, а ЕС занимает жесткую позицию, открыто называя нечто подобное нарушением международного права», – сообщил постпред России при ЕС.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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