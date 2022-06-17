Сразу два канцлера Германии выступили за сохранение диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 17 июня, заявил о важности прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине, – сообщает агентство DPA.

В интервью агентству Шольц сказал: «Абсолютно необходимо продолжать вести диалог с Путиным. Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции. Некоторым странам и лидерам также необходимо вести диалог с российским президентом. Но переговоры должны нести конструктивный характер».

Следует отметить, что сегодня, 17 июня бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что в будущем могла бы выступить посредником для решения конфликта между Россией и Украиной, – сообщает информационная платформа RND.

В сообщении RND говорится: «Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе, так как, по словам экс-канцлера, на данный момент этот вопрос не обсуждается».

Берлин, Иван Бабурин

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