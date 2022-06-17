В США готовятся принять закон о военной помощи Тайваню

Сенаторы США, демократ Роберт Менендес и представитель республиканской партии Линдси Грэм, в пятницу, 17 июня, внесли на рассмотрение законопроект о предоставление военной помощи Тайваню в размере 4,5 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, – сообщает РИА Новости.

В тексте законопроекта говорится: «Инициатива по поддержке безопасности Тайваня утверждает выделение иностранного военного финансирования на 4,5 млрд. долларов в течение четырех лет и приоритезирует просьбы Тайваня о поддержке».

Из текста документа также следует, что помимо средств на укрепление оборонных возможностей предусматривается и «поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО», а также «возможное введение экономических санкций в отношении Китая в случае его враждебных действий против Тайваня».

Сообщается, что законопроект называется «Акт о политике Тайваня от 2022г».

Один из авторов документа, сенатор Роберт Менендес, заявил: «Акт о политике Тайваня от 2022 является основополагающим утверждением абсолютной приверженности Соединенных штатов оставаться с Тайванем и со всеми, кто разделяет наши интересы и ценности перед лицом военных, экономических и политических угроз со стороны Пекина».

Следует напомнить, что ранее в июне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться любой ценой и до самого конца, чтобы противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая.

Вашингтон, Иван Бабурин

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