Литва заблокировала транзит в Калининградскую область до 50% грузов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 17 июня, заявил, что Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

В своем Telegram-канале Алиханов написал: «Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции».

«Мы не завершили пока анализ, по нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью. Запрет Литвы потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга – Балтийск новых судов», – сообщил глава региона и добавил, что «Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС, запретив транзит грузов в регион».

Калининград, Иван Бабурин

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