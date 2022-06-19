Генсек НАТО: Нужно смириться с ростом цен и готовиться к многолетнему конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться годы. По его мнению, нужно продолжать поддерживать Киев вооружениями, несмотря на такие издержки как рост цен. Генсек альянса полагает, что поставки оружия дадут шанс Украине выбить российские войска из Донбасса. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag (сайт издания заблокирован в РФ).

Отвечая на вопрос о возможной длительности боев на Украине, Столтенберг сказал, что никто не знает, сколько продлится этот конфликт, и призвал союзников быть готовыми к тому, что он может длиться много лет.

«Нужно быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», – заявил генсек НАТО (цитата по ТАСС), призвав смириться с такими негативными последствиями, как рост цен на энергоносители и продовольствие.

Столтенберг также заявил, что поставки вооружения ВСУ могут дать Украине шанс вернуть контроль над Донбассом, передает РИА «Новости». По его мнению, с передачей Киеву современного оружия возрастает вероятность того, что украинские войска смогут выбить российскую армию с территории Донбасса.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но сам не является частью конфликта, и не будет отправлять туда своих военнослужащих.

Генсек НАТО добавил, что на июньском саммите альянса в Мадриде исключит Россию из списка партнеров и объявит ее угрозой своей безопасности. «Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», – сказал он (цитата по ТАСС). Также в документе, по его словам, будет упомянут Китай. «Подъем Китая является вызовом для наших интересов, ценностей и безопасности», – отметил Столтенберг.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что противостояние на Украине может продлиться несколько лет, и призвал союзников готовиться к затяжному конфликту. По его мнению, Запад должен обеспечить Киеву «стратегическую прочность», чтобы Украина «выжила и со временем победила». Об этом говорится в статье Джонсона, опубликованной в газете The Sunday Times.

Москва, Наталья Петрова

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