МИД Литвы выступило с разъяснением мер по запрету транзита российских товаров

МИД Литвы в понедельник, 20 июня, направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России, – сообщают СМИ.

В сообщении литовского внешнеполитического ведомства говорится: «Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу».

«В четвертом пакете санкций ЕС, принятом 15 марта 2022 года, 17 июня окончательно вступили в силу ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта в ЕС и транзита через территорию ЕС российской стали и других изделий из черных металлов», – сообщили в МИД Литвы.

Напомним, ранее сегодня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ, где ей был «заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».

В российском МИДе также сообщили, что «потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций».

Вильнюс, Иван Бабурин

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