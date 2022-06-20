В Японии запланировали учения по отражению вторжения

На юге Японии в префектуре Окинава на впервые запланировали проведение учений, отрабатывающих ситуацию вооруженного нападения извне, – сообщает телеканал NHK.

Как сообщает телеканал, учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения. При этом отмечается, что если до сих пор отрабатывалась тема террористической угрозы, то в конце 2022 года планируют провести учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.

Сообщается также, что власти Окинавы говорят о том, что ситуация вокруг префектуры становится все более напряженной, так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю.

Токио, Иван Бабурин

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