В Японии запланировали учения по отражению вторжения

На юге Японии в префектуре Окинава на впервые запланировали проведение учений, отрабатывающих ситуацию вооруженного нападения извне, – сообщает телеканал NHK.
Как сообщает телеканал, учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения. При этом отмечается, что если до сих пор отрабатывалась тема террористической угрозы, то в конце 2022 года планируют провести учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.
Сообщается также, что власти Окинавы говорят о том, что ситуация вокруг префектуры становится все более напряженной, так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю.
Токио, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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