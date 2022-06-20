Эстония запретила ввоз из России алкоголь и мебель

Налогово-таможенный департамент Эстонии в понедельник, 20 июня, выступил с заявлением, в котором говорится, что власти республики вводят запрет для частных лиц на ввоз в страну санкционных товаров из России, в том числе – алкоголь и мебель, – сообщают СМИ.

Из заявления эстонского налогово-таможенного департамента следует, что с 10 июля в Эстонию нельзя будет ввести следующие товары российского происхождения: алкогольные и слабоалкогольные напитки; мебель; органические удобрения; древесину; изделия из цемента, бетона или искусственного камня; серебро; пневматические шины и др.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что нарушение санкций является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность, а руководитель таможенной службы Эрик Хелдна заявил следующее: «Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем».

Таллинн, Иван Бабурин

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