Немецкий генерал выступил с угрозами в адрес Путина

Командующий ВВС Германии генерал Инго Герхартц на международном симпозиуме Seapowers в городе Кильв понедельник, 20 июня, призывая НАТО готовиться к ядерному удару по Украине, обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Путин, не пытайся тягаться с нами», – сообщает издание Bild.

Как сообщает издание, Герхартц заявил, что командованию НАТО нужно быть готовым к применению ядерного оружия на Украине, если России нанесет аналогичный удар.

«НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент. Ядерное оружие должна применить Россия в войне в Украине. Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо», – заявил командующий ВВС Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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