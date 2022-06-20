Российский и Луганский минюсты подписали соглашение о сотрудничестве

Министр юстиции России Константин Чуйченко и министр юстиции Заур Исмаилов Луганской народной республики в режиме онлайн-конференции в понедельник, 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве на 2022-2023 годы, – сообщила пресс-служба российского ведомства.

В сообщении на сайте минюста России говорится, что «документы были подготовлены в целях развития двустороннего сотрудничества и укрепления международного договорного партнерства в сфере юстиции. В ходе подписания стороны утвердили формат дальнейшего двустороннего взаимодействия, обозначили главные направления работы на ближайшее время».

Также в российском ведомстве сообщили, что планируется провести «около 20 мероприятий, направленных на обмен передовым опытом в сфере юстиции, в том числе на возможность прохождения специалистами минюста ЛНР служебных стажировок в центральном аппарате и территориальных органах минюста России, его подведомственных службах и учреждениях».

Москва, Иван Бабурин

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