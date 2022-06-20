Захарова прокомментировала заявление Шольца о страхе Путина перед «искрами демократии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию.

В ответ на это заявление германского канцлера представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала: «На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим».

Напомним, что в своем Twitter в понедельник, 20 июня, Шольц написал: «Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС».

Москва, Иван Бабурин

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