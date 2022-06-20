Кремль: На пленных американских наемников Женевская конвенция не распространяется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня, заявил, что на задержанных на Украине американских наемников Женевская конвенция не распространяется и они должны понести ответственность за совершенные преступления, – сообщает телеканал MSNBC.

В интервью журналисту телеканала Кейру Симмонсу Песков сказал: «Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили. Они совершили преступления, и Женевская конвенция на них не распространяется».

Москва, Иван Бабурин

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