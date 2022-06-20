СМИ: Поддержка США Украины вышла за рамки

Поддержка Соединенных Штатов Америки Украины в конфликте с Россией вышла за рамки и все меньше напоминает помощь, а все больше походит на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, – пишет The New York Times.

Эксперт американского издания Бонни Кристиан говорит, что «поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки. Выделение Украине десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории России, передача украинскому генштабу развединформации – все это указывает на сильную вовлеченность Белого дома».

«Мы пересекли черту в Йемене. А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», – пишет эксперт The New York Times.

Напомним, что ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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