В Калининградской области создан оперштаб по вопросам блокады Литвой железнодорожных перевозок

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в понедельник, 20 июня, заявил, что власти региона создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, – сообщают СМИ.
В своем видеообращении в Telegram-канале Алиханов сказал: «Провели совещание вместе с коллегами из Федерального минтранса, создали оперативный штаб, будем оперативно решать транспортно-логистические вопросы».
Ранее в понедельник губернатор Калининградской области заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Калининград, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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