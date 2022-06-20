В Калининградской области создан оперштаб по вопросам блокады Литвой железнодорожных перевозок

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в понедельник, 20 июня, заявил, что власти региона создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении в Telegram-канале Алиханов сказал: «Провели совещание вместе с коллегами из Федерального минтранса, создали оперативный штаб, будем оперативно решать транспортно-логистические вопросы».

Ранее в понедельник губернатор Калининградской области заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Калининград, Иван Бабурин

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