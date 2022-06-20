Минобороны РФ: «Киевский режим готовит очередную провокацию

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 20 июня, заявил, что киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «Для реализации провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. По его словам, это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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