Польша: Вопрос о принятии Украины кандидатом в члены ЕС «предрешен»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 20 июня, заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз уже предрешен.

Сообщается, что Рау сказал: «Состоялась дискуссия о статусе кандидата для Украины. Сейчас трудно предполагать, что этот статус Украине не будет предоставлен. Здесь было согласие. Кажется, этот вопрос предрешен».

Напомним, что решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Украине может быть принято на саммите стран-членов Евросоюза 23-24 июня.

Люксембург, Иван Бабурин

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