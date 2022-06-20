В Канаде готовятся принять закон о конфискации российских активов

Вице-премьер – глава минфина Канады Христя Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен в понедельник, 20 июня, заявила, что канадское правительство в ближайшие дни примет закон, позволяющий конфисковать российские активы, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе пресс-конференции Фридланд сказала: «Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы. Этот шаг обсуждался и координировался с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном».

«Мы считаем, что это действительно важно – расширить наши законодательные полномочия, поскольку мы считаем предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины. В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы», – заявила министр финансов и вице-премьер Канады.

Оттава, Иван Бабурин

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