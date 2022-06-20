Канада запускает программу модернизации систем ПВО и ПРО в Арктике

Министр обороны Канады Анита Ананд в ходе пресс-конференции на крупнейшей авиабазе Канады в городе Трентон в Онтарио понедельник, 20 июня, объявила о начале модернизации противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) страны в Арктике, которая проводится в сотрудничестве с США, – сообщает Le Figaro.

По словам Ананд, новые меры обусловлены растущими военными угрозами со стороны России и появлением новых технологий, таких как гиперзвуковые ракеты. Канадский министр обороны заявила, что на реализацию программы по модернизации в течение шести лет будет выделен бюджет в размере 4,9 млрд канадских долларов.

Ананд также сообщила, что средства будут потрачены на создание наземных и спутниковых радаров, способных обнаруживать «за горизонтом » приближающиеся бомбардировщики или ракеты, а также сенсорных сетей с «секретными возможностями» для наблюдения за воздушными и морскими передвижениями объектов от Арктики к континенту.

Программа является частью желания модернизировать Североамериканское командование воздушно-космической обороны и его системы раннего предупреждения. Новые северные системы предупреждения заменят старую, чьи 50 радиолокационных станций ближнего и дальнего действия от Аляски до северного Квебека сегодня уже не могут обнаруживать современные ракеты.

«Поскольку авторитарные режимы угрожают международному порядку, и по мере того, как наши конкуренты разрабатывают новые технологии, такие как гиперзвуковое оружие, существует острая необходимость в модернизации канадского потенциала. Новые расходы станут самыми значительными в модернизации канадской армии почти за четыре десятилетия», – заявила министр обороны Канады.

Как напоминает Le Figaro, правительство Канады в марте объявило о своем намерении купить 88 американских истребителей F-35 для замены своего стареющего парка. Их основная роль будет заключаться в патрулировании крайнего севера Канады.

Оттава, Иван Бабурин

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