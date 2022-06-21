В Израиле пройдут пятые за 3,5 года выборы

Израиль приближается к пятым выборам за 3,5 года, сообщает издание The Jerusalem Post. Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Жаир Лапид договорились о том, чтобы депутаты проголосовали за роспуск парламента в следующий понедельник. Выборы должны состояться в октябре.

Израильский парламент был избран год назад, он состоит из представителей восьми различных партий и в последнее время столкнулся с серьезными проблемами. Так, партиям, поддерживающим правительство, не нравится, что арабская партия также является частью кабинета министров, что препятствует принятию решений по важным для евреев вопросам, таким как поселения на западном берегу.

Поэтому несколько членов правящих партий, в том числе партия премьер-министра Беннета, прекратили сотрудничество. Первоначально в состав кабинета министров входил 61 депутат Кнессета, состоящего из 120 членов, но теперь их на три меньше.

«Мы исчерпали все возможности для стабилизации коалиции», – заявили Беннет и министр иностранных дел Израиля Лапид.

Беннет отметил, что решение по новым выборам было «нелегким, но правильным». Он также отметил, что сказал «все, что было в его силах, чтобы удержать правительство дольше». «Это было непросто, но мы приняли правильное решение для государства Израиль», – сказал он.

Ежедневная газета Haarec писала, что Беннет подумывает об уходе из политики.

Однако, скорее всего, новые выборы не приведут к стабильному правительству. Опрос, опубликованный во вторник утром, предсказывает новый тупик на выборах. Результаты опроса показывают, что ни у одной из сторон не будет шансов сформировать стабильное правительство, пишет The Jerusalem Post.

В то же время газета указала, что возможность избежать новых выборов все же есть – правительство может быть сформировано даже в нынешнем составе парламента, но уже главой оппозиции и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Однако, для того, чтобы сформировать коалицию, необходимо присоединить другие партии.

Тель-Авив, Елена Васильева

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