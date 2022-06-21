СМИ сообщают о готовящихся переговорах в Турции по вывозу сельхозпродукции из портов Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе в Стамбуле возможно примут участие в переговорах между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вопросу вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов, – сообщает газета Milliyet со ссылкой на со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции.

Кроме того, турецкий телеканал А Haber со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции сегодня, 21 июня, сообщил, что делегация министерства национальной обороны Турции на этой неделе планирует отправиться в Россию для обсуждения вопроса создания безопасного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Анкара, Иван Бабурин

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