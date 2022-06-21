В США подтвердили ликвидацию своего наемника на Украине и призвали отказаться от поездок в эту страну

Представитель Госдепартамента США во вторник, 21 июня, подтвердил гибель на Донбассе наемника – гражданина Соединенных Штатов и повторил призыв к американцам воздержаться от поездок на Украину, – сообщает РИА Новости.

В частности, представитель госдепа сказал: «Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося».

Кроме того, в обращении к американцам чиновник заявил следующее: «Мы вновь повторяем, что гражданам США не следует ездить на Украину из-за активного вооруженного конфликта и выделения граждан США представителями силовых структур российского правительства».

Напомним, что накануне газета Washington Post сообщила, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Стивен Забельски 15 мая был ликвидирован во время боевых действий в районе села Дорожнянка. Дома у него остались жена и пятеро приемных детей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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