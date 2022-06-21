В Китае назвали «чушью» американский закон о принудительном труде уйгуров

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник, 21 июня, заявил, что Китай выражает решительный протест в связи со вступлением в силу в США «закона о предотвращении принудительного труда уйгуров».

Китайский дипломат сказал: «История с так называемым принудительным трудом, якобы имеющим место в Синьцзяне изначально была несусветной чушью, состряпанной антикитайскими силами в целях очернения КНР».

«На основе лжи США разработали и внедрили «закон о предотвращении принудительного труда уйгуров», а также ввели санкции против соответствующих юридических и физических лиц в Синьцзяне, продолжив лгать и усилив давление на Китай под предлогом прав человека», – заявил Ван Вэньбинь и добавил, что «это также свидетельствует о том, что американская сторона преднамеренно подрывает международные торгово-экономические правила и наносит ущерб стабильности международных производственных цепочек и цепочек поставок».

«Эти шаги (принятие закона, – прим ред.) полностью раскрывают гегемонистскую сущность Соединенных Штатов – страны, которая под видом защиты прав человека нарушает эти права. Китай примет эффективные меры для надежной защиты законных прав и интересов предприятий и граждан КНР», – заявил официальный представитель МИД КНК Ван Вэньбинь.

Пекин, Иван Бабурин

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