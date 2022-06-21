Небензя обвинил Запад в «потворстве оголтелой русофобии»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безобастности ООН во вторник, 21 июня, обвинил западные страны в «потворстве русофобии» и перечислил государства, ответственные за затягивание украинского кризиса, – сообщают СМИ.

«Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. В ваших странах даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма? Поменяйте слово «русский» на «блек пипл» или «еврей». Почему от подобных ассоциаций вас передергивает, а с русскими можно так обращаться.

А если вы так не считаете, то почему поддерживаете запущенную украинскими политтехнологами кампанию «cancel Russia»?», – заявил российский дипломат на заседании Совбеза ООН.

Также Небезя сказал, что «агонию преступного русофобского киевского режима удастся лишь затянуть, но не остановить».

«Этот режим был обречен еще в 2014 году, когда начал войну против собственного народа, избавления от него ждут миллионы украинцев. И наша операция будет доведена до конца, а цели ее будут полностью реализованы», – заявил российский постпред и перечислил страны, которые ответственны за затягивание украинского кризиса и гибель людей.

«США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Австрия, Австралия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чехия, Швеция и страны Прибалтики – вот неполный список поставщиков продукции военного назначения для украинского режима на миллиарды долларов», – сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безобастности ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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