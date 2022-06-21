В Белом доме потрясены возможностью смертной казни «двух американских граждан»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 21 июня, заявил, что Соединенные Штаты потрясены тем, что должностное лицо России может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американских наемников, – сообщает ТАСС.

Комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не исключившего возможность решения суда о высшей мере наказания, Кирби сказал: «Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине».

Следует отметить, что согласно экспертным оценкам, в США смертная казнь практикуется в 27 штатах. Она узаконена федеральным законодательством и законодательством вооруженных сил США.

По данным за 2020 год, в США было казнено 17 человек. По состоянию на 1 октября 2020 года, в камерах смертников находились 2553 человека, некоторые из которых пребывают там десятилетиями в ожидании исполнения приговора.

Вашингтон, Иван Бабурин

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