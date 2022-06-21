Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 21 июня, сообщил, что боевики ВСУ используют для военных целей объекты медицинской инфраструктуры, в том числе психиатрические клиники.

Генерал-полковник Мизинцев рассказал, что «военнослужащие ВСУ в военных целях используют в Приволье ЛНР на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц».

Кроме того, добавил начальник НЦУО РФ, «в Славянске ДНР на территориях психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита».

«В городской поликлинике Одессы № 29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения. В центральной городской больнице Авдеевки ДНР националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – сказал на брифинге Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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