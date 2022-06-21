Байден назвал украинский кризис игрой на выживание между Россией и Европой

Президент США Джо Байден во вторник, 21 июня, заявил, что допускает превращение конфликта вокруг Украины в состязание на выносливость между Россией и Европой, – сообщает ТАСС.

Комментируя высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего на прошлой неделе, что от темы Украины по всему миру начинает проявляться небольшая усталость, Байден сказал: «Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет игра на выжидание – что могут выдержать русские и что будет готова выдерживать Европа».

«США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы. Считаю, что мы должны терпеть. Мы будем говорить, в том числе, об этом в Испании (на предстоящем в конце июня саммите НАТО – прим.ред)», – заявил президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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