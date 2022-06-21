Итальянские парламентарии приняли резолюцию по Украине

Сенат парламента Италии во вторник, 21 июня, принял резолюцию по украинскому кризису. Документ согласован в канун поездки премьер-министра республики Марио Драги на саммит ЕС в Брюсселе, который пройдет 23-24 июня, – сообщает РИА Новости.

Следует отметить, что в одном из пунктов итальянской резолюции говорится о «широком вовлечении парламента в одобрение новых военных поставок вооружений» Киеву. Кроме того, в документе Совету министров Италии поставлена задача «требовать от руководства России немедленного прекращения боевых действий на Украине и вывода с ее территории всех военных подразделений, участвовать в различных инициативах по деэскалации и укреплять дипломатические усилия для поиска мирного решения кризиса».

Резолюция одобрена 219 голосами «за» при 20 «против» и 22 воздержавшихся.

Отметим, что ранее во вторник из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего «Движения пяти звезд».

«Никогда не предполагал, что мне придется его сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем «Движение пяти звезд», которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте», – заявил Ди Майо.

Рим, Иван Бабурин

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