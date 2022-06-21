В американском госдепе поддержали блокаду Калининграда

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 21 июня, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Литву в вопросе о запрете транзита грузов из России в Калининград, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель госдепа сказал: «Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье устава НАТО – постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, – нерушима».

Напомним, что с 18 июня Литва объявила о прекращении транзита по своей железной дороге в Калининградскую область российские товары, на которые распространяются санкции ЕС. Во вторник, 21 июня, прибалтийская республика предупредила о расширении блокировки транзита и на российский автомобильный транспорт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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