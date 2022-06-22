Великобритания объяснила, почему отказала российской делегации участвовать в сессии ОБСЕ в Бирмингеме

Посольство Великобритании в Москве в среду, 22 июня, сообщило, что всем членам российской делегации, собиравшимся на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Бирмингеме запрещены поездки в Великобританию, поскольку все они находятся под санкциями, – сообщает ТАСС.

В сообщении британского посольства, опубликованном в Telegram-канале, говорится: «Отвечаем на вопросы СМИ относительно участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме 2-6 июля: все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».

В посольстве также подчеркнули, что «данные санкции запрещают им, в том числе, совершать поездки в Великобританию»

Отметим, что ранее в среду, 22 июня, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 2 по 6 июля в Бирмингеме.

Лондон, Иван Бабурин

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