Вашингтон не позволил российским дипломатам и их семьям покинуть территорию США

Министерство иностранных дел России в среду, 22 июня, сообщило, что власти США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей.

В заявлении МИД РФ говорится: «Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей».

«Речь идет о гуманитарной акции, но в администрации Байдена предпочли проигнорировать это. При этом Госдепартамент ранее ультимативно предписал части российских дипломатов и членам их семей покинуть территорию США до конца месяца», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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