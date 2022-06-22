В ООН прокомментировали украинскую атаку на российские буровые платформы в Черном море

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в среду, 22 июня, заявил, что ООН в принципе против атак на гражданских лиц и инфраструктуру, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос об ударах ВСУ по буровым вышкам в Черном море, Хак сказал: «У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, в рамках общего правила, мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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