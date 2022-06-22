Борис Джонсон об Украине: Это их кризис

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 22 июня, заявил, что с кризисом на Украине должны справиться сами украинцы, но при этом он считает, что территория должна быть восстановлена в границах «до 24 февраля», – сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – цитирует британского премьера Corriere della Sera.

Лондон, Иван Бабурин

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