Вашингтон попросил Израиль максимально сократить церемонию встречи Байдена в аэропорту

Администрация Белого дома попросила Израиль сократить до минимума официальную церемонию встречи в аэропорту во время визита президента США Джо Байдена, – сообщает израильский 13-й ТВ-канал

Как сообщает телеканал, в МИД Израиля рассматривают возможность сокращения списка приглашенных, отмены церемонии рукопожатий, а также сокращения приветственных речей.

«Окончательное решение будет принято перед самым визитом Байдена, во время последнего согласования деталей визита между израильтянами и американцами», – передает 13 канал.

Израильские журналисты полагают, что несмотря на то, что просьба о сокращении церемонии встречи Байдена поступила без каких-либо объяснений, она была продиктована возрастом и состоянием здоровья президента США, а также жарой, которая ожидается во время его визита.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден с 13 по 16 июля планирует совершить ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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